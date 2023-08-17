Teröre geçit yok! Mersin polisinden 13 operasyon

Mersin polisi, yıl başından bugüne kadar terör örgütlerine yönelik 13 operasyon gerçekleştirirken, 151 şahıs gözaltına alındı.

Teröre geçit yok! Mersin polisinden 13 operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla 1 Ocak-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında PKK/KCK, PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı 13 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda birçok dijital materyal ve doküman ele geçirilirken, 151 şahıs gözaltına alındı.

Teröre geçit yok! Mersin polisinden 13 operasyon - Resim : 1
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 57’si tutuklanırken, 23’ü deport edilmek üzere 94 şahıs savcılıktan serbest bırakıldı.

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