Teröre geçit yok! Mersin polisinden 13 operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla 1 Ocak-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında PKK/KCK, PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı 13 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda birçok dijital materyal ve doküman ele geçirilirken, 151 şahıs gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 57’si tutuklanırken, 23’ü deport edilmek üzere 94 şahıs savcılıktan serbest bırakıldı.