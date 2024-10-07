TGB: Yozlaşmış düzeni yıkacağız

İnsanı insanlıktan çıkaran, dostluğu, dayanışmayı, sevdayı, aileyi ve bütün insani değerleri aşağılayan bu sisteme karşı Türkiye Gençlik Birliği harekete geçti. “Kafamızı suç ve ceza tartışmalarına gömerek çürümeyle mücadele edemeyiz” diyen gençler, yozlaşmış düzenin yerine yenisini kurma iddiasını taşıyor.

Türkiye Gençlik Birliği, Türk milletine yabancı olan Batı'dan gelen vahşet ve tehditlere karşı mücadele ediyor.



- İnsanı İnsanlıktan çıkaran değerlerimizi, insanlığımızı, güzel duyguları vicdanı unutturan toplumsal çürümeyle karşı karşıyayız. Bu çürüme, bu sistem, bu düzen, adına her ne dersek diyelim caniler, katiller, psikopatlar, sapkınlar yaratıyor.

İnsanın hayatına kast eden yozlaşmış düzenin yerine yenisini kurma iddiasını tartışdı. Sistemin cani, katil ve psikopat yarattığı belirtildi. Dijital ortamları denetlenmesini isteyen Türkiye Gençlik Birliği yönetimi ,“Gençliğe Batı’dan suç ve şiddet zerk ediliğini" ifade ediyor.

- Öncelikle çürümenin pompalandığı dijital platformlar, sosyal medyanın çok incelikle denetlenmesi gerekiyor. Akran zorbalığı, şiddet, tecavüz, uyuşturucu bunların hepsi dizilerde, filmlerde hatta şarkılarda artık ayan beyan var. Şimdi safsatalardan bir haber safsatalardan ibaret bir özgürlük algısı var gençlerde özellikle ve hükümetimiz tepki çekmemek için. safsatalardan ibaret bir özgürlük algısı var.

Türkiye’yi korku iklimine terk etmeyeceklerini belirten TGB yöneticisi Kıymet Yıldarı, 8 Ekim günü İstanbul'da, Ankara'da ve Konya'da yürüyüşler yapacaklarını söyledi.

