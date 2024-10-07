Burkina Faso'dan bir başarı hikayesi: Terlikli Şampiyon

Afrika'nın Che'si Thomas Sankara'nın verdiği adıyla Onurlu İnsanlar Ülkesi, Batı Afrka'nın fakir ülkesi Burkina Faso. Sankara'nın Fransızcı silah arkadaşı tarafından öldürülüşünden sonra yoksulluk altında inleyen bir ülke. Bugünlerde onurlu insanların ülkesi destansı bir dik duruş gösterip ne pahasına olursa olsun, koşullardan sızlanmadan emperyalizmi topraklarından söküp atıyorlar.

İşte koşullara göğüs geren başka bir kahramanda Thonne Bessebro. Yokluk içindeki ülkesinde bulabildiği eski bir kriket sopası ile başladığı tenis sporunda başarılı bir sporcu, milli antrenör olmuş dahası 4 sporcu evlat yetiştirmiş.

Oğullarından ikisi Andre ve Lionel zaman zaman eski, emanet ayakkabılarla çoğu zamansa terlik yada çorap ile antrenman yaparak yaş katagorilerinde ulusal şampiyonlar olmuşlar.

Sahip olmadıklarından şikayet etmek yerine ellerindeki imkanlarla en iyisini yapmayı babalarından öğrenmiş kardeşlerden Lionel, geçtiğimiz ay yapılan Afrika Kıtası şampiyonasında çeyrek finale kadar yükselmeyi başarmış.