Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi
Son Güncelleme:

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesince Türkiye'ye iade edilmesine karar verildikten sonra hakkında ülkeye gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanan Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan sabah saatlerinde havalandı.

İstanbul Havalimanı'na saat 10.15'te inen uçaktaki Özer'i İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.

Polis merkezine götürülen Özer'in sağlık kontrolünden geçirilmesi ve buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmesi bekleniyor.

YAKALANMA VE İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde geçen 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.

Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu kim? Kaç yaşında? Nereli? Faruk Fatih Özer yakalandı mı?Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu kim? Kaç yaşında? Nereli? Faruk Fatih Özer yakalandı mı?Yaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Thodex # Thodex Faruk Fatih Özer # arnavutluk # Faruk Fatih Özer kimdir
Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Sivas'ta feci kaza Çanakkale Boğazı kapatıldı Bayram için otobüs biletleri tükendi
Çok Okunanlar
1 Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman?
2 20 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 İstanbullular için bayramda gezilecek yerler
5 Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman?