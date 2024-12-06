THY o seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm karşılıklı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
THY o seferlerini iptal etti
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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Bişkek’teki hava şartlarının uçuş güvenliğini olumsuz etkilediği belirtilerek, bugün yapılması planlanan TK-346 İstanbul-Bişkek ve TK-347 Bişkek-İstanbul uçuşlarının yanı sıra, yarınki TK-344 İstanbul-Bişkek ve TK-345 Bişkek-İstanbul uçuşlarının da iptal edildiği bildirildi.

Yolcuların seyahat planlamalarını gözden geçirmeleri ve güncel bilgiler için THY'nin resmi kanallarını takip etmeleri önerildi.

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