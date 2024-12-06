Türkiye’den Güney Kıbrıs’ın füze sistemi hamlesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail’den temin ettiği Demir Kubbe füze savunma sistemini konuşlandırmaya başlaması üzerine bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye’den Güney Kıbrıs’ın füze sistemi hamlesine tepki
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Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu girişimin bölgedeki istikrar ve huzuru olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, söz konusu adımın gerginliği artıracağı ve bölge barışına zarar vereceği vurgulandı:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz."

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