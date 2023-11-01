THY'nin İstanbul Kalkışlı Seferlerinde Geçici İptal

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını duyurdu. THY Basın Müşavirliği, İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin İstanbul Kalkışlı Seferlerinde Geçici İptal

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, biletleme ve rezervasyonlarda aksaklık yaşandığını açıkladı.

Üstün konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz.

Üstün, "Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

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