THY'nin seferlerine olumsuz hava engeli

Türk Hava Yollarının (THY) Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyarbakır'a bugün yapılması planlanan tarifeli seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
THY'nin seferlerine olumsuz hava engeli
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THY Basın Müşavirliği'nin açıklamasına göre, Bağdat ile Diyarbakır'daki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı tarifeli seferler yapılamayacak.

Bu kapsamda,"TK 2602 İstanbul-Diyarbakır", "TK 2603 Diyarbakır-İstanbul", "TK 302 İstanbul-Bağdat" ile "TK 303 Bağdat-İstanbul" seferleri karşılıklı iptal edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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