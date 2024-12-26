THY'nin seferlerine olumsuz hava engeli
Türk Hava Yollarının (THY) Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyarbakır'a bugün yapılması planlanan tarifeli seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.
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THY Basın Müşavirliği'nin açıklamasına göre, Bağdat ile Diyarbakır'daki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı tarifeli seferler yapılamayacak.
Bu kapsamda,"TK 2602 İstanbul-Diyarbakır", "TK 2603 Diyarbakır-İstanbul", "TK 302 İstanbul-Bağdat" ile "TK 303 Bağdat-İstanbul" seferleri karşılıklı iptal edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı