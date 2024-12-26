THY'nin seferlerine olumsuz hava engeli

THY Basın Müşavirliği'nin açıklamasına göre, Bağdat ile Diyarbakır'daki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı tarifeli seferler yapılamayacak.

Bu kapsamda,"TK 2602 İstanbul-Diyarbakır", "TK 2603 Diyarbakır-İstanbul", "TK 302 İstanbul-Bağdat" ile "TK 303 Bağdat-İstanbul" seferleri karşılıklı iptal edildi.