United Airlines uçağında korkunç olay!

Chicago'dan Maui'ye uçan United Airlines’a ait bir uçakta, iniş sonrası tekerlek yuvasında ceset bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
United Airlines uçağında korkunç olay!
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Salı günü öğleden sonra, Kahului Havalimanı’na iniş yapan UA202 sefer sayılı uçakta yapılan incelemede, ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında bir ceset olduğu tespit edildi. Maui Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

United Airlines, cesedin tekerlek yuvasına nasıl veya ne zaman girdiğine dair herhangi bir bilgiye henüz ulaşılamadığını açıkladı. Hava yolu şirketi, yaptığı açıklamada, “Salı günü Maui’deki Kahului Havalimanı’na iniş sonrası, uçağın ana iniş takımlarından birinin tekerlek yuvasında bir ceset bulundu. Bu bölge yalnızca uçağın dış kısmından erişilebilen bir alanıdır” ifadelerini kullandı.

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