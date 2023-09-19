Togg Balıkesir'de sünnet arabası oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Balıkesir'de sünnet arabası oldu. Sünnet çocuğu yaşadığı sürprizi büyük sevinç ile karşıladı.

Togg Balıkesir'de sünnet arabası oldu
Togg, Balıkesir'de sünnet arabası oldu
Editör: Süleyman Daban

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ömer Faruk Yaşar'ın sünnet arabası oldu.

Sındırgı Belediyesince makam aracı olarak kullanılmaya başlanan Togg, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yönlendirmesiyle süslenerek Togg erkekliğe ilk adımını atan 9 yaşındaki Ömer Faruk Yaşar'ın evine gönderildi.

Sünnet çocuğu Yaşar sünnet aracı sürprizini sevinçle karşıladı.

Yaşar'ın yanı sıra düğüne gelen misafirler de yerli ve milli araca yoğun ilgi gösterdi.

Ardından Ömer Faruk Yaşar yakınlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Togg ile şehir turu attı.

İleride Togg almayı hayal ettiğini belirten Yaşar, şu sözleri söyledi:

- Adamlar çok iyi araba yapmış. Bence kaçıranlar çok üzgün olmalı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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