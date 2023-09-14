Togg yunus ekipleri ile birlikte!

Başkentte polis tarafından devriye görevi için kullanılan araçlara yerli otomobil Togg da eklendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevleri için Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başladı.

"06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.