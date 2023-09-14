Togg yunus ekipleri ile birlikte!

Yerli otomobil TOGG piyasaya tanıtıldıktan kısa bir süre sonra, Ankara caddelerinde devriye atarken gördük. "06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.

Togg yunus ekipleri ile birlikte!
Togg'la devriye görevine başladılar
Editör: Süleyman Daban
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Başkentte polis tarafından devriye görevi için kullanılan araçlara yerli otomobil Togg da eklendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevleri için Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başladı.

"06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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