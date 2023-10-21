Tokat Kültürü ve Yöresel Lezzetleri İstanbul'a Taşındı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Tokat kültürü ve yöresel lezzetleri tanıtıldı. Tokat Tanıtım Günleri'nde Tokat kebabı, keşkekler ve diğer yöresel ürünler sergilendi.



Tokat'ın damak çatlatan yöresel lezzetleri ve kültürünün tanıtıldığı fuar yoğun ilgi gördü.

Tokat Tanıtım Günleri 22 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'ye kadar ziyarete açık olacak.