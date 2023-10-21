Tokat Kültürü ve Yöresel Lezzetleri İstanbul'a Taşındı

Tokat kültürü ve yöresel lezzetleri İstanbul'a taşındı. Atatürk Havalimanı'nda Tokat Tanıtım Günleri'nde Tokat kebabı, keşkekler ve diğer yöresel ürünler sergilendi.

Tokat Kültürü ve Yöresel Lezzetleri İstanbul'a Taşındı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Tokat kültürü ve yöresel lezzetleri tanıtıldı. Tokat Tanıtım Günleri'nde Tokat kebabı, keşkekler ve diğer yöresel ürünler sergilendi.

Tokat'ın damak çatlatan yöresel lezzetleri ve kültürünün tanıtıldığı fuar yoğun ilgi gördü.

Tokat Tanıtım Günleri 22 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Çok Okunanlar
Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu 2023!
Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu 2023!
Muz kabuğunu yüzüne sürdü ve uyudu!
Muz kabuğunu yüzüne sürdü ve uyudu!
İzmir'de Deprem Oldu!
İzmir'de Deprem Oldu!
Cephede Gücü Böyle Korudular
Cephede Gücü Böyle Korudular
Galatasaray Beşiktaş Saat Kaçta?
Galatasaray Beşiktaş Saat Kaçta?
Öne Çıkanlar İsrail Zulmüne Karşı Türkiye Ne Yapmalı? Mehmet Perinçek Anlattı! İsrail Zulmüne Karşı Türkiye Ne Yapmalı? Mehmet Perinçek Anlattı! Galatasaray Beşiktaş Saat Kaçta? Galatasaray Beşiktaş Saat Kaçta?