Tokat'ta çatıdan düşen imam hayatını kaybetti
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cami bacasını temizlemek isteyen imam Aziz Yavuz, merdivenden düşerek yaşamını yitirdi.
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Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya Köyü’nde, cami imamı olarak görev yapan Aziz Yavuz, caminin tıkanan bacasını temizlemek üzere çatıya çıktı.
Yavuz, çatıdan inmek isterken kullandığı merdivenden dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Talihsiz imam, düşmenin etkisiyle ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yavuz’un cenazesi, otopsi işlemleri için Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı