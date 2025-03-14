Tokat’ta hayvana eziyet görüntüleri tepki çekti! Şüpheli gözaltında

Tokat’ın Zile ilçesinde bir kişinin koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, olayın ardından şüpheli A.A. (44), hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tokat’ta hayvana eziyet görüntüleri tepki çekti! Şüpheli gözaltında
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Olay, Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, A.A.’nın kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu ve hayvana vurduğu anlar yer aldı. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından A.A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin devam edeceği öğrenildi.

Olay, hayvan hakları konusunda duyarlılığı artırma çağrılarını da beraberinde getirirken, yetkililer hayvanlara yönelik kötü muamelelerin yasal yaptırımla karşılık bulacağını vurguladı.

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