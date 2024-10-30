Tokat'ta korkunç kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi

Tokat'ta ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki Salih Taşkafa (19) ile Sevgi Horumdüzü (18) hayatını kaybetti, Muhammet Sütlüer (20) yaralandı.

Tokat'ta korkunç kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi
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Tokat'taki Kaza, sabaha karşı Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Savrularak tarlaya devrilen otomobil, ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Salih Taşkafa ile Sevgi Horumdüzü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet Sütlüer ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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