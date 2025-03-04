Toz yapan kütle Türkiye'ye giriyor: 3 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin güneydoğusunda etkili olması beklenen yoğun toz taşınımı hakkında vatandaşları uyardı. Suriye üzerinden giriş yapacak toz kütlesinin üç gün boyunca bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu durumun hava kalitesini düşürerek sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Meteoroloji, toz taşınımının özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda yoğun olabileceğini vurguladı. Solunum yolu hastalığı olanların maskesiz dışarı çıkmamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Toz taşınımı, kısaca yerdeki tozların rüzgar etkisiyle havaya karışması olarak tanımlanabilir.