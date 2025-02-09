Trabzon'da olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını yükseltti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, özellikle Moloz mevkisinde balık tezgahlarındaki fiyatlar son dönemde ciddi şekilde artış gösterdi. Hava koşullarının olumsuz etkileri, balıkçıları denize açılamaz hale getirdi ve bunun sonucunda balık çeşitlerinin arzında sıkıntı yaşandı. Fiyatlar da bu durumun bir yansıması olarak yükseldi.

Özellikle hamsi, mezgit, levrek, somon, çinekop ve istavrit gibi popüler balık çeşitlerinin fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Trabzon’daki balık tezgahlarında, istavritin kilogramı 150, somon 250, çinekop 350, levrek ise 300 ila 350 TL arasında satılıyor. Palamudun tanesi ise 175 TL'den alıcı buluyor.

BALIKÇILAR HAVANIN DÜZELMESİNİ BEKLİYOR

Balıkçı Onur Örseloğlu, havaların soğuk ve yağışlı olmasının balık fiyatlarını artıran başlıca etken olduğunu belirtti. Örseloğlu, "Vatandaşımızın yeniden uygun fiyatlardan beslenecek olduğu gıda maddesi balık. Biz artık havaların düzelmesini bekliyoruz. Hem vatandaş kazansın hem biz kazanalım."

"Trabzon insanı yine balıktan vazgeçmiyor. 2 kilogram alacak olan yine gelip 1,5 kilogram alıyor. Balık çeşitlerinde de sıkıntı yok. Biraz fiyatlarda oynama oluyor o da bizim elimizde değil." diye ekledi.

TALEP AZ, FİYATLAR YÜKSEK

Balıkçı Emin Avcı ise, havanın kötü olmasından dolayı balık arzının oldukça azaldığını ifade etti. Bu durumu, yüksek fiyatlarla dengelemeye çalıştıklarını belirten Avcı, "Hava muhalefetinden dolayı balık çok az geliyor. Yetiştirme balıkları somon, levrek koyuyoruz tezgahımıza. Balık çok az geldiği için fiyatlarda buna göre pahalı oluyor." dedi.

VATANDAŞ BALIK FİYATLARININ YÜKSELMESİNDEN ŞİKAYETÇİ

Trabzon halkı da balık fiyatlarının yükselmesinden memnun değil. Vatandaşlardan Yaşar Keleş, somon balığını tercih ettiğini ancak fiyatların yüksek olmasından dolayı balık alımını azaltmak zorunda kaldıklarını söyledi. "Balıklar pahalı ama yapacak bir şey yok. Arada sırada alıyoruz. Fiyatlara bakıldığında önceden pazar günleri burası doluydu." diyerek, fiyatlardaki artışı dile getirdi.