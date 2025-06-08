Trabzon'da sel felaketi can aldı: 72 yaşındaki kayıp adamdan acı haber geldi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 3 Haziran’da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ın cansız bedenine günler sonra ulaşıldı. Yaşlı adamın bedeni yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından göl kıyısında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzon'da sel felaketi can aldı: 72 yaşındaki kayıp adamdan acı haber geldi
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Karadeniz'in en çok yağış alan kentlerinden biri olan Trabzon, 3 Haziran günü yaşanan sel felaketiyle bir kez daha sarsıldı. Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde etkili olan yağışlar, başta dere yatakları olmak üzere birçok alanda taşkınlara ve heyelana neden oldu. Bu felaket sırasında 72 yaşındaki Hüseyin Aydın, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

AFAD, jandarma, polis ve dalgıç ekiplerinin günler süren çalışmaları sonuçsuz kalırken, acı haber sabah saatlerinde geldi. Sera Gölü çevresinde sabah yürüyüşüne çıkan Osman Tütüncü adlı vatandaş, köpeğiyle birlikte dolaşırken göl kıyısında hareketsiz yatan bir bedeni fark etti. Hemen yetkililere haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede cesedin Hüseyin Aydın’a ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Aydın’ın bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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