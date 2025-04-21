Trabzon'da zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzon'da zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu’nda sabah saatlerinde büyük bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Değirmendere Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüleri belirlenemeyen toplam 15 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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