Trafiği tehlikeye atan araç sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza! İşte detaylar ve daha fazlası...
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde drift yapan ve tehlikeli manevralarla ilerleyen otomobilin sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza uygulandı, ayrıca trafiği tahlikeye atarak diğer araç sürücülerini hiçe sayan şahsın sürücü belgesine, 2 ay süreyle el konuldu.
Kadıköy’de Bağdat Caddesinde drift yapan ve tehlikeli manevralarla ilerleyen otomobilin sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. Trafiği tehlikeye atan ve diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayan şahsa 20 bin 342 TL ceza uygulandı, ayrıca şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI!
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince ulusal basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere yönelik yapılan denetimlerde, 10 Ağustos günü saat 06.15 sıralarında, Kadıköy İlçesi Bağdat Caddesi üzerinde drift yapan ve tehlikeli manevralarla ilerleyen 34 DNA 833 plakalı araç sürücüsünün Utkuhan B. olduğu tespit edilerek şahıs ekiplerce yakalandı.
34 DNA 833 plakalı araç sürücü Utkuhan B.'e ‘drift yapmak’ maddesinden 20 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.Ayrıca Utkuhan B. isimli şahsın sürücü belgesi 2 ay (60 gün) süreyle geçici olarak geri alındı.
ARACI MED EDİLDİ!
34 DNA 833 plakalı araç ise trafikten men edildi. Utkuhan B. isimli şahıs ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Bostancı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
PEKİ GÜNCEL TRAFİK CEZALARI NE KADAR? KURALLARA UYMAYANLAR İÇİN UYGULANAN YAPTIRIMLAR VE DETAYLARI...
- Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL
- Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 5.096 TL
- Alkol testine itiraz etme cezası: 8.551 TL
- Aracı plakasız kullanma: 5.154 TL
- Çıkma ya da siren kullanmama cezası: 4.064 TL
- Drift atma cezası: 20.342 TL
- Engelli için ayrılan yere park etme cezası: 873 TL
- Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 8.190 TL
- Emniyet kemeri takmama cezası: 436 TL
- Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 4.064 TL
- Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma: 951 TL
- Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşmak: 1.979 TL
- Hız sınırını %50 oranından fazla aşma: 4.064 TL
- Kırmızı ışıkta geçme cezası: 951 TL
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 951 TL
- Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanma: 951 TL