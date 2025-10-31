Trafik cezası sürücüyü çileden çıkardı: 'Atlarım' diyerek elektrik direğinin tepesine çıktı

Karabük'te jandarma ekiplerinin sanayi sitesi içinde yaptığı denetimde kendisine kesilen yüklü miktardaki para cezasına öfkelenen bir kamyonet sürücüsü, yakınlardaki bir elektrik direğine tırmanarak herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Karabük'teki Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kamyonet sürücüsü Ö.U., sanayi sitesi içerisinde trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekiplerince durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrol neticesinde Ö.U.’ya 4 bin 600 lira tutarında bir para cezası uygulandı.

CEZAYA TEPKİSİ DİREĞE TIRMANMAK OLDU

Kesilen cezaya büyük tepki gösteren sürücü, çareyi yakındaki bir elektrik direğine tırmanmakta buldu. Direğe tırmanan Ö.U., aşağıya atlayacağını söyleyerek intihara kalkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye derhal sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fren testi yaptırmak amacıyla sanayiye geldiğini ve bu işlemin ardından araç muayene istasyonuna gitmeyi planladığını ileri süren Ö.U., çevrede toplananların kısa süren ikna çabalarının ardından tırmandığı direkten indirildi.

Öte yandan, yaşanan bu olayın ardından bazı sanayi esnafları, sanayi sitesi içerisinde trafik denetimi yapılmasının doğru bir uygulama olmadığını savunarak denetim yapan ekiplere tepki gösterdi.

