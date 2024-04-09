Trafikte tartıştığı sürücünün üzerine pompalı tüfekle yürüdü!

Olay, Elazığ’da meydana geldi. İki grup arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Taraflardan biri diğerinin üzerine pompalı tüfekle yürüdü.

Trafikte tartıştığı sürücünün üzerine pompalı tüfekle yürüdü!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay yerinden edinilen bilgiye göre, bir sürücü cadde üzerinde ikinci sıraya park etti.

Bu sırada caddeye çıkmak isteyen başka bir sürücü, ikinci sıra park eden araç yüzünde çıkamayınca durumu polise bildirdi. Bu sırada diğer sürücünün de gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Vatandaş ve polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle tartışma sona erdi. Aracına binerek olay yerinden uzaklaşan sürücü, 100 metre ilerde durarak aracın bagajından pompalı tüfek çıkardı.

Tartıştığı kişilere doğru hareket etmeye başlayan şahıs, olay yerinde bulunan sivil ve trafik ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Tüfeğe el konulurken, taraflar, polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ # pompalı tüfek
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