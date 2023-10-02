Trafikte Yolu Kapatanlara Ceza

Asker konvoyu yapan grup trafikte yolu kapattı, vatandaşları mağdur etti. Asker konvoyu oluşturan grup uzun süre yolu kapattı. Tehlikeli şekilde araç kullanarak sürücülerin canlarını hiçe saydı...



Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Güvenlik Güçleri çalışma başlattı. Araçların plaka bilgilerinden şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan polis ekipleri 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere çeşitli suçlardan toplam 25 bin 454 lira para cezası kesildi. Bir sürücünün ise ehliyetine el koyuldu.