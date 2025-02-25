Trajik kaza: Kamyon çarptı, yaşlı adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ali Gündeşli, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trajik kaza: Kamyon çarptı, yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ta gerçekleşen feci kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Trabzon Bulvarı’nda meydana geldi.

M.K. (50) idaresindeki 06 EOV 075 plakalı kamyon, Ali Gündeşli’yi (77) yolun karşısına geçerken fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gündeşli ağır yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası, Ali Gündeşli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından kamyon sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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