Tekirdağ'da feci kaza! 6 yaralı

Tekirdağ’ın Veliköy Mahallesi Sanayi Bulvarı’nda, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada, araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı.

Kaza, 35 APV 559 plakalı hafif ticari araç ile 22 BL 213 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. N.D.’nin kullandığı hafif ticari araç, O.Ö.’nün yönetimindeki otomobille çarpışarak yoldan çıktı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar oluştu. Olayın hemen ardından çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü N.D., aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için uzun süre çalıştı. Ekipler, N.D.'yi aracından çıkarmayı başardı ve hemen sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazanın ardından, her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan toplam 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ’daki hastanelere sevk edildi.