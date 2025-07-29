Traktörlerle yangın nöbeti! Edirne'de köylüler seferber oldu

Edirne’nin Tayakadın köyünde, artan orman yangınlarına karşı gönüllü mücadele başladı. Muhtarlığın öncülüğünde hazırlanan nöbet listesi, köydeki kıraathanelere asılarak tüm köylülere duyuruldu. Her gün farklı beş köylü, sabahın erken saatlerinde traktörlerine taktıkları pulluk, tırmık ve su tankerleriyle köy meydanında nöbet tutmak üzere toplanıyor.

Nöbetçiler, köy camiinden yapılacak yangın anonsuna karşı teyakkuzda bekliyor. Olası bir yangın durumunda hızla harekete geçen gönüllüler, alevlere ilk müdahaleyi yapmak üzere yangın noktasına yöneliyor.

Tayakadın Köyü Muhtarı Fikri Turan, oluşturulan listeyle hangi gün kimin nöbetçi olduğunun belli olduğunu vurgulayarak, köylülerin bu sorumluluğu gönüllü şekilde üstlendiğini belirtti. Nöbet sisteminin hızlı müdahale için hayati önem taşıdığını söyledi.

Köyde nöbet tutan vatandaşlardan Erdi Savaş ise, “Su tankeri ve traktörlerle sabah erken saatlerde köy meydanında hazır bekliyoruz. Yangın anonsu yapıldığında hiç vakit kaybetmeden olay yerine gidip ilk müdahaleyi yapıyoruz” dedi.

Tayakadın köyünde başlatılan bu gönüllü uygulama, kırsal alanda yangınlara karşı özverili bir örnek olarak dikkat çekiyor.