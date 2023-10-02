Trakya'da Ayçiçek Hasadı Gerçekleştirildi

Çatalca’nın boş arazilerine ekilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı. Mahsul ayçiçek yağı olarak Çatalcalı’ya ücretsiz dağıtılacak.

Trakya'da Ayçiçek Hasadı Gerçekleştirildi

Yaz aylarının ülke genelinde kurak geçmesi tarımla uğraşan çiftçiyi doğrudan etkiledi.

Trakya’nın İstanbul’a açılan kapısı Çatalca’da, kuraklığın yaşandığı bu yılki sezonda ilçe belediyesi kendisine ait olan boş arazilere çiftçinin de desteğini alarak ayçiçek ekimi yaptı.

Çatalca’da ayçiçek ekilen arazilerde yaz aylarının bitimi sonrası hasat gerçekleştirildi.

Hasattan elde edilen mahsulün tamamı Ayçiçek yağı olarak Çatalca’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Boş arazilerin ekimini sağlayan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Trakya geneline göre Çatalca’da mahsülün diğer illere göre daha iyi olduğunu belirtti.

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# ayçiçek # çatalca
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