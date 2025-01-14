Tunceli’de terör operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli merkezli olarak iki ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tunceli’de terör operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı
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Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet gösteren kişilerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Tunceli ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarla Y.T., S.Ç. ve G.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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