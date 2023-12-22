Tunceli'nin Fasulyesi Kadınlar Tarafından Temizleniyor

Tunceli’nin üreten kadınları, çiftçilerin hasat ettiği tonlarca kuru fasulyeyi taş, toprak ve ot gibi çöplerinden ayıklayarak kooperatiflere ulaştırıyor. Binbir zahmetle hazırlanan doğal ürünler Türkiye'nin birçok noktasında tüketici ile buluşturuluyor.

Tunceli'nin Fasulyesi Kadınlar Tarafından Temizleniyor
Tunceli'nin Fasulyesi Kadınlar Tarafından Temizleniyor

Tunceli'nin üreten kadınları kuru fasulye mesaisinde. Ovacık'ın verimli topraklarında bereketli hasat döneminin ardından, tonlarca kuru fasulye kadınların elinden geçiyor. Günün erken saatlerinde işe koyulan 15 kadın, ilk olarak torbalardaki kuru fasulyeler eleklerden geçiliyor. Tozundan arındırılan fasulyeler tepsilere boşaltılıyor.

Sırada en meşakkatli kısım var. Kuru fasulyeler, taş, toprak ve ot gibi çöplerinden ayıklanyor. Binbir zahmetle hazırlanan kuru fasulyeler kooperatif eliyle son tüketiciye ulaştırılıyor. Kadınlar, günde kazandıkları 150-300 lirayla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tunceli # fasulye
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