Tünel Akvaryum'da Ziyaretçi Sayısı 500 Bine Yaklaştı

Trabzon'da Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında yaptırılan Tünel Akvaryum, ziyaretçilerine kapılarını 19 Mayıs 2022'de açtı. 193 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki akvaryum 16 ayda 446 bin 117 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Tünel Akvaryum'da 5 Bin Deniz Canlısı Var

Tünel Akvaryum'da, eğitimlerin verildiği, balıkların ve diğer canlıların tedavi edildiği alanların yanı sıra her türden akvaryum canlısı yer alıyor. Dalgıçların temizlik ve yemleme çalışmaları da ilgiyle izleniyor. Tünel Akvaryum'da 80 farklı türden 5 bin deniz canlısı var.