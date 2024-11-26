Tüplü ısıtıcıdan zehirlenme: Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tüplü ısıtıcının sızdırdığı gaz nedeniyle zehirlenen Hatice G. hayatını kaybederken, eşi Hasan G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tüplü ısıtıcıdan zehirlenme: Bir kişi hayatını kaybetti
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Afşin'in Küçüktatlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hatice G. ve eşi Hasan G.'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Eve geldiklerinde çiftin hareketsiz halde buldukları yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Hatice G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Hatice G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zehirlenerek fenalaşan Hasan G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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