Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan, "Turistik Diyarbakır Ekspresi Uğurlama Töreni"nde, Anadolu'nun eşsiz topraklarını geçerek turizm amaçlı hizmet veren "Turistik Doğu Ekspresi" konseptine alternatif rotalar sunmak amacıyla Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlattıklarını söyledi.

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'yle yolculuğun oldukça popüler hale geldiğini vurgulayarak, seyahat severlerin ve fotoğraf sanatı tutkunlarının gözdesi olan bu yolculuğun, sınırları da aşarak yabancı turistlerin de ilgi duyduğu rota haline geldiğini dile getirdi.

Eksprese yoğun ilgi olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

- Ülkemizde Turistik Doğu Ekspresi rotası dışında da konforlu demir yolu rotaları bulunuyor. TCDD Taşımacılık'ın işlettiği yüksek hızlı trenler (YHT) doğrudan 11 şehrimize, tren ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla da 9 şehrimize dolaylı ulaşıyor. Alt ve üst yapısı iyileştirilen konvansiyonel hatlarımızda işletilen bölgesel ve ana hat trenlerle cennet vatanımızın hemen her köşesini keşfetmek de mümkündür.

Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne, 29 Mayıs 2019'da "Turistik Doğu Ekspresi" seferlerini eklediklerini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: