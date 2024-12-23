Turistik Doğu Ekspresi sezonu açtı! Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi

Ankara’dan Kars’a kadar Anadolu’nun kadim kültürünü görmek isteyenler için Turistik Doğu Ekspresi sezonu açtı. İlk sefer için tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ekpres seferleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi sadece bir tren yolculuğu değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan bir zaman yolculuğudur. Bugün başlayan yeni sezonunda da Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz." dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu trenin güzergah programını anlattı ve sezonun ilk trenini uğurladı. Uraloğlu, "Trenin Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saatlik, Kars-Ankara yönünde ise İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacak." dedi.

Doğu turuna katılmak için ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlar da heyecanlarını Ulusal Kanal'a anlattı.