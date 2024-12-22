Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 seferleri başlıyor

23 Aralık’ta seferlerine başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars arasında düzenleyeceği toplam 60 seferle yolculara unutulmaz bir deneyim sunacak. Yolculuk boyunca tarihi ve turistik duraklarda keşif imkanı da sağlanacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 seferleri başlıyor
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2024-2025 dönemi, 23 Aralık Pazartesi günü Ankara-Kars yönünde başlayacak, 2 Mart 2025’te Kars-Ankara yönündeki son seferle sona erecek. Ankara-Kars seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara seferleri ise çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Ankara’dan saat 13.45’te hareket eden tren, güzergahında Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat mola verecek. Kars’tan saat 21.05’te başlayan dönüş yolculuğunda ise İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta 3 saat duracak.

Yeni Sezonda 10.500 Yolcu Bekleniyor

29 Mayıs 2019’da hizmete giren Turistik Doğu Ekspresi, bugüne kadar 71 bin yolcu ağırladı. Bu sezon, yaklaşık 10.500 kişinin bu özel yolculuğa katılması öngörülüyor.

Tarihi ve Turistik Duruşlar

Yolculuk boyunca Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas gibi şehirlerde verilen molalar sayesinde yolcular, bu bölgelerin kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Doğu Ekspresi, sadece bir tren yolculuğu değil, unutulmaz bir kültür ve tarih deneyimi sunuyor.

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