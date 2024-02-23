Turizmciler Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacaklar

Yurt dışından gelen turizmciler Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacak. Letonya, Litvanya ve Estonya'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri ve tur operatörleri, Diyarbakır'ı gezdi. 30 kişilik ekip, kentin tarihi ve turistik noktalarına hayra kaldı.

Editör: Ekrem Demir
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Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Mezopotamya bölgesinin en önemli şehirleri Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin.. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki tarihi bölge turizmin de gözbebeği..  Bölgeyi ziyaret eden turist sayısının artırılması için çalışmalar yürütülüyor. TÜRSAB Mezopotamya Bölge Başkanı Serdar Baturay, hedeflerine ulaşacakların söyledi.

Letonya, Litvanya ve Estonya'dan seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile Azerbaycan'dan sosyal medya fenomenlerinden oluşan 30 kişilik grup Diyarbakır'ı gezdi. Misafirlere gündüzleri bölge gezdirilirken akşamları da bölgenin tarihi ve kültürünü anlatan etkinlikler düzenlendi. Ziyaretçiler, bölgeye hayran kaldı.

Diyarbakırda kritik operasyon! Silah ve mühimmat ele geçirildiDiyarbakırda kritik operasyon! Silah ve mühimmat ele geçirildiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# diyarbakır # turizm
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