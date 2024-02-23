Turizmciler Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacaklar

Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Mezopotamya bölgesinin en önemli şehirleri Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin.. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki tarihi bölge turizmin de gözbebeği.. Bölgeyi ziyaret eden turist sayısının artırılması için çalışmalar yürütülüyor. TÜRSAB Mezopotamya Bölge Başkanı Serdar Baturay, hedeflerine ulaşacakların söyledi.

Letonya, Litvanya ve Estonya'dan seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile Azerbaycan'dan sosyal medya fenomenlerinden oluşan 30 kişilik grup Diyarbakır'ı gezdi. Misafirlere gündüzleri bölge gezdirilirken akşamları da bölgenin tarihi ve kültürünü anlatan etkinlikler düzenlendi. Ziyaretçiler, bölgeye hayran kaldı.