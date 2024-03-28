Türk Halk müziği sanatçısı Hüseyin Kızıldağ hayata veda etti!

Türk Halk müziği sanatçısı Hüseyin Kızıldağ hayata veda etti!

Türk Halk müziği sanatçısı Hüseyin Kızıldağ hayata veda etti!
Editör: Yağmur Biçen

Türk Halk müziği sanatçısı Hüseyin Kızıldağ "Ana Yurdu Baba Yurdu" , "Gelseler Ne Olur" , "Sen Anasın" , "Anadolum" gibi ünlü şarkıları bulunmaktaydı.

Acı haberi duyuran Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, "Acı kaybımız. MESAM üyemiz değerli sanatçı Hüseyin Kızıldağ'ı kaybettik. Cenaze töreni 28 Mart Perşembe saat 14.00 de Güzeltepe Boğaziçi Cem evinde yapılacaktır. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun. Ruhu şad olsun" dedi.

# Türk Halk Müziği # ölüm haberleri
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