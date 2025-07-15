Türk hava sahasında tarihi gün: Transit uçuş ve uçak trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasının 13 Temmuz tarihinde 1745 transit uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştığını duyurdu.

Açıklamasında, “13 Temmuz’da, 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık” ifadelerine yer veren Uraloğlu, bu başarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle sağlandığını vurguladı.

6110 UÇAK TRAFİĞİYLE YENİDEN REKOR KIRILDI

Bakan Uraloğlu, sadece transit uçuşta değil, toplam uçak trafiğinde de yeni bir rekora imza atıldığını belirtti.

“12 Temmuz’da, 6 bin 110 uçuş trafiğiyle bir başka tarihi başarıya daha imza attık” diyen Uraloğlu, bu sayının 15 Haziran 2024’teki 5 bin 943 uçak trafiği rekorunu geride bıraktığını söyledi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, 27 Nisan 2025’teki 1729 uçuşluk önceki transit uçuş rekorunun da aşıldığını belirten Uraloğlu, Türkiye’nin hava taşımacılığında geldiği noktaya dikkat çekti.

Elde edilen verilerin Türkiye’nin Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında stratejik bir hava koridoru işlevi gördüğünü açıkça ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, “Bu rakamlar Türk hava sahasının bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir” dedi.