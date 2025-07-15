Silah bırakan PKK’lılar askere alınacak mı? Bakan Güler Kızılcahamam kampında yanıtladı

AKP'nin üç gün süren Kızılcahamam kampında, terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve “Terörsüz Türkiye” süreci masaya yatırıldı. Kamp kapsamında düzenlenen özel oturumda, silah bırakan örgüt mensuplarının geleceği gündeme geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te yaptığı “Terörsüz Türkiye” çağrısına, PKK elebaşı Abdullah Öcalan Şubat 2025’te örgütü feshetme çağrısıyla karşılık vermişti.

AKP kampındaki oturumda, “Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?” sorusu yöneltildi. Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu konuda net konuştu:

“Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri, herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı, orada sorun yaşanmadı.”



Güler’in bu sözleri, yeni sürece ilişkin devletin yaklaşımını ortaya koymuş oldu.