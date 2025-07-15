Esenyurt’ta art arda silahlı saldırılar: 6 şüpheli cezaevinde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 18 Haziran günü Esenyurt Mevlana Mahallesi’nde bir şahsa, 19 Haziran’da ise Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bir işyerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlattı.

Olaylarda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, şüphelilerin saldırıları araç içinden silahla ateş ederek gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İ.C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanması sırasında gerçekleştirilen aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İ.C., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdü. Bu kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda T.K., M.C.E. ve L.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Tekirdağ illerinde düzenlenen operasyonlarla C.A. ve A.B.R. isimli şüpheliler de yakalandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen toplam 6 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.