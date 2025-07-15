Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde 23 yaşındaki hemşire nöbet sırasında yaşamını yitirdi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde görevli 23 yaşındaki hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, nöbet sırasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır hemşire olarak görev yapan Gökçe, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 16.30'da mesaisine başladı. Gece nöbetine annesiyle birlikte gelen genç hemşire, annesini uğurladıktan sonra görevine devam etti.

Gece saatlerinde halsizlik hissetmesi üzerine ofisine çekilen Gökçe’nin, tip-2 diyabet hastası olduğu ve kendi kendine serum taktığı iddia edildi.

Sabah saatlerinde mesai arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine odasına girildi. Gökçe, ofiste hareketsiz şekilde bulundu.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren tüm müdahalelere rağmen Gökçe’yi hayata döndüremedi. Hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç hemşirenin ani ölümü hastane personelini yasa boğdu. Ailesi ve hastane yönetimi, olay yerine gelerek bilgi aldı.

İlk bulgular, Gökçe’nin kalp krizi geçirdiği yönünde. Ancak kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı açıklandı.