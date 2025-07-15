İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 60 ilde eş zamanlı baskın, 371 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 60 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gıda kolisi kılıfıyla para ve altın toplayan 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 60 ilde eş zamanlı baskın, 371 gözaltı kararı
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FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 60 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, örgüte sistematik biçimde fon sağladığı belirlenen 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli başlatılan operasyon, sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Emniyet birimlerinin baskınlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyaller ve örgütsel belgeler de ele geçirildi.

Soruşturmada dikkat çeken detaylardan biri, FETÖ üyeliğinden işlem gören kişilere veya birinci derece yakınlarına gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek para ve altın toplanması oldu.

Toplanan bu paraların “gıda kolisi” adı altında örgüt üyelerine ulaştırıldığı ve yurt içi-yurt dışı finansman ağına aktarıldığı tespit edildi.

Savcılık kaynakları, söz konusu yöntemin örgütün mali yapısına büyük katkı sağladığını, şüphelilerin bilinçli şekilde FETÖ’ye destek sunduğunu ifade etti.

Gözaltı işlemleri devam ederken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgütün finans ağındaki yeni bağlantıların da ortaya çıkarılması bekleniyor.

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