Deprem mi oldu? Sabah saatlerinde birçok bölgede sarsıntı yaşandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, 15 Temmuz 2025 Salı günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda hafif şiddetli depremler kaydedildi.

Sabah saatlerinde ilk sarsıntı saat 04.13’te İstanbul çevresinde meydana geldi. Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen bu depremin ardından Bursa ve Balıkesir çevresinde 2.0 – 2.5 aralığında artçı sarsıntılar yaşandı.

Saat 06.08’de Samsun yakınlarında 3.7 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Bu sarsıntı, günün en şiddetli depremi olarak öne çıktı.

Aynı saat diliminde Elazığ’da 2.9, Iğdır’da ise 3.1 büyüklüğünde depremler hissedildi.

Günün ilerleyen saatlerinde Ege Denizi açıklarında, Çanakkale’ye yakın bir noktada 2.0 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi.

Ayrıca Erzincan, Muş, İzmir ve Eskişehir çevrelerinde 2.0 ile 2.5 büyüklüğü arasında çok sayıda mikro deprem kayıtlara geçti.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, sarsıntıların ciddi bir hasara yol açmadığı, ancak bölgelerdeki hareketliliğin yakından takip edildiği bildirildi.