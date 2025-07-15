Deprem mi oldu? Sabah saatlerinde birçok bölgede sarsıntı yaşandı!

15 Temmuz 2025 Salı günü Türkiye genelinde çok sayıda hafif şiddetli deprem meydana geldi. İstanbul, Samsun, Elazığ ve Iğdır’da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntılarla ilgili veriler açıklandı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Deprem mi oldu? Sabah saatlerinde birçok bölgede sarsıntı yaşandı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, 15 Temmuz 2025 Salı günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda hafif şiddetli depremler kaydedildi.

Sabah saatlerinde ilk sarsıntı saat 04.13’te İstanbul çevresinde meydana geldi. Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen bu depremin ardından Bursa ve Balıkesir çevresinde 2.0 – 2.5 aralığında artçı sarsıntılar yaşandı.

Saat 06.08’de Samsun yakınlarında 3.7 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Bu sarsıntı, günün en şiddetli depremi olarak öne çıktı.

Aynı saat diliminde Elazığ’da 2.9, Iğdır’da ise 3.1 büyüklüğünde depremler hissedildi.

Günün ilerleyen saatlerinde Ege Denizi açıklarında, Çanakkale’ye yakın bir noktada 2.0 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi.

Ayrıca Erzincan, Muş, İzmir ve Eskişehir çevrelerinde 2.0 ile 2.5 büyüklüğü arasında çok sayıda mikro deprem kayıtlara geçti.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, sarsıntıların ciddi bir hasara yol açmadığı, ancak bölgelerdeki hareketliliğin yakından takip edildiği bildirildi.

İmamoğlu’ndan itirafçı Adem Soytekin’e not: “Neden yaptın, izahat bekliyorum”İmamoğlu’ndan itirafçı Adem Soytekin’e not: “Neden yaptın, izahat bekliyorum”Gündem
Akaryakıtta son durum ne? 15 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Akaryakıtta son durum ne? 15 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Sürücüler dikkat! İşte karayollarında son durumSürücüler dikkat! İşte karayollarında son durumYurt
deprem
Günün Manşetleri
FETÖ’ye gıda kolisi kılıfıyla finans!
FETÖ operasyonu: Hakmar ve Tatbak’a kayyum!
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
“Vatan Partisi o gece en öndeydi”
20 ilde FETÖ operasyonu!
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken açıklamalar
20 bin Euro’luk rüşvet pazarlığı kayda alındı, Şile Belediyesi’ndeki skandal büyüyor
719 LGS birincisi iddiasına MEB'den suç duyurusu!
“Silahlar bırakıldı, yeni bir dönem başlıyor”
Çok Okunanlar
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
15 Temmuz’da birçok ilde deprem! 15 Temmuz’da birçok ilde deprem!
FETÖ operasyonu: Hakmar ve Tatbak’a kayyum! FETÖ operasyonu: Hakmar ve Tatbak’a kayyum!
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!
ABD vizesinde yeni dönem ABD vizesinde yeni dönem