Sürücüler dikkat! İşte karayollarında son durum

Türkiye genelindeki kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda ulaşım yavaşlatılıyor ya da kontrollü şekilde sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uymaları gerektiğini duyurdu.

TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, Ankara-İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Bu saat aralığında ulaşım, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşakları arasında bulunan 0-2. kilometrelerde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35. kilometreleri ve Pınarbaşı-Gürün yolunun 18-22. kilometreleri. Bu iki güzergahta yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 7-11. kilometrelerinde süren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bozüyük-Bilecik yönünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 37-38. kilometreleri arasında yer alan Altınkale Köprülü Kavşağı ve çevresindeki yol yapım çalışmaları, sürücülerden azami dikkat istiyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolu 27-39. kilometreleri: Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Malatya-Kale yolu 2-6. kilometreleri: Üstyapı yenileme nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolu 35-36. kilometreleri: Yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle Giresun-Keşap yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.