Hakmar ve Tatbak marketlerine kayyum atandı mı? Operasyonun ayrıntıları ne?

MİT, İstanbul Emniyeti ve savcılığın ortaklaşa yürüttüğü FETÖ operasyonunda, Hakmar ve Tatbak şirketlerine kayyum atandı. Operasyon kapsamında 9 ilde 26 kişi gözaltına alındı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Hakmar ve Tatbak marketlerine kayyum atandı mı? Operasyonun ayrıntıları ne?
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden Hakmar ile hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren Tatbak firmalarına kayyum atandığı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

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