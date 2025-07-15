Hakmar ve Tatbak marketlerine kayyum atandı mı? Operasyonun ayrıntıları ne?
MİT, İstanbul Emniyeti ve savcılığın ortaklaşa yürüttüğü FETÖ operasyonunda, Hakmar ve Tatbak şirketlerine kayyum atandı. Operasyon kapsamında 9 ilde 26 kişi gözaltına alındı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden Hakmar ile hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren Tatbak firmalarına kayyum atandığı öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...