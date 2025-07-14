Pendik’te İSKİ’ye ait tesiste yangın çıktı! Müdahale sürüyor
İstanbul Pendik’te İSKİ’ye ait bir tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.
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İstanbul’un Pendik ilçesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait bir tesiste yangın çıktı.
Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangınla ilgili gelişmeler geldikçe güncellemeler yapılacak.