Huzurevinde yangın çıktı: 9 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan bir bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Massachusetts İtfaiye Birimi tarafından yapılan açıklamada, yangının eyaletin Fall River bölgesindeki bir tesiste, yerel saatle 22.00 sularında başladığı bildirildi.

Yaklaşık 70 kişinin kaldığı bakımevinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yangından kurtarılan bazı kişilerin çevredeki hastanelere sevk edildiği, ayrıca müdahale sırasında 5 itfaiyecinin de hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.