Orkun Kökçü'den sonra transferde sürpriz isim gündemde!

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş’ta yeni bir yıldız transferi daha gündemde. Siyah-beyazlıların, Manchester City’den ayrılması beklenen Jack Grealish ile ilgilendiği öne sürüldü. Takvim’in haberine göre Beşiktaş, sol kanat için rotasını İngiliz yıldız Grealish’e çevirdi.

2021 yılında Aston Villa’dan 117 milyon Euro bedelle Manchester City’ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027’ye kadar sürüyor. Ancak sakatlıklar ve istikrarsız performans nedeniyle son dönemde teknik direktör Pep Guardiola’nın planlarında geri planda kalan Grealish’in, yeni bir futbol serüveni arayışında olduğu belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek transferin mali şartlarını sordu. Siyah-beyazlılar, Grealish’i ya kiralık olarak ya da satın alma opsiyonlu bir modelle kadroya katmak istiyor. Ancak bu noktada hem oyuncunun maaş beklentisi hem de Manchester City’nin bonservis talebi, görüşmelerin seyrini belirleyecek.

Orkun Kökçü transferiyle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ın, Grealish hamlesiyle transfer sezonunda ikinci büyük bombayı patlatması gündemde.