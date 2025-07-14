Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten 15 Temmuz mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek:

15-16 TEMMUZ’DA NATO’NUN GLADYO ZİNCİRİNİ KIRDIK

15-16 Temmuz 2016 günü, Türkiye’nin yakın tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Hatta bu devrimci bir gelişmedir. Çünkü 15-16 Temmuz’da Türkiye, NATO’nun yeraltı örgütü olan Gladyo’ya öldürücü bir darbe indirdi. 15-16 Temmuz darbesinin arkasında Türkiye’de herkesin çok yakından tanıdığı Gladyo vardı. Niçin yakından tanıdığı? Çünkü 12 Mart 1971’i onlar yaptı, 12 Eylül 1980 darbesini onlar yaptı. Dolayısıyla NATO ülkelerinde Gladyo tecrübesi en ağır olan ülke Türkiye’ydi. İşte o Gladyo, 15-16 Temmuz gecesi TSK’nın öldürücü darbesi ve Türk Milleti’nin desteğiyle yere serildi. Dolayısıyla Türkiye, NATO’nun Gladyo zincirlerini kıran ülke oldu.

VATAN PARTİSİ’NİN ROLÜ BELİRLEYİCİ ÖNEMDEDİR

Vatan Partisi’nin burada rolü belirleyici önemdedir. 15-16 Temmuz gecesi herkesin kaçtığı bir ortamda Vatan Partisi, elindeki imkanlarla, hem Ulusal Kanal’a hem de o gece cesaret gösteren Kanal A'ya çıkarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk Milleti’ne seslendi. Bunun bir Amerikan darbesi olduğunu, FETÖ darbesi olduğunu ilan etti. En başta Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk Polisini göreve çağırdı. Türk Milleti’ni de göreve çağırdı. Bunun bir ABD/FETÖ darbesi olduğu kavrandıktan sonra milli devlete bağlı olan güçler harekete geçtiler ve milletin de desteğiyle bu Gladyo darbesini ezdiler.



Arkasından Türk Silahlı Kuvvetlerinden 24 bin subay, Türk Polis Teşkilatı'ndan 30 bin polis, yargıdan 14 bin savcı ve yargıç temizlendi. Türkiye çok büyük bir temizlik yaptı. Kamu kurumlarından toplam 140 bin FETÖ/Gladyo mensubu temizlendi. Bu, Türk Devleti’nin NATO’ya karşı kazandığı çok önemli bir zaferdir. Türkiye’nin NATO zincirlerini, ABD zincirlerini kırmasında bir dönüm noktasıdır.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI BU ZAFERİN DEVAMIDIR

Zincirini kıran Türkiye’nin 15-16 Temmuz’da önü açılmıştır. Bugün PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması, zincirini kıran Türkiye’nin büyük başarısıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz NATO denetiminden kurtulduğu için PKK’nın üzerine kararlı olarak gidebilmiştir. O nedenle bugün silah bırakan ve kendisini fesheden PKK’nın Türk Devleti’yle ve Türk Milleti’yle bütünleşme süreci, 15-16 Temmuz zaferinin devamıdır.



Bu zincir kırma savaşında görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarını, kahraman Türk Milleti’ni saygıyla selamlıyoruz.