20 ilde FETÖ operasyonu! 33 tutuklama, 910 kişi cezaevinde!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada 20 farklı ilde yürütülen operasyonlarda 50 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 33’ünün tutuklandığını, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerleriyle ilgili işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

YERLİKAYA: “910 KİŞİ TUTUKLANDI”

Yerlikaya, 2025 yılı genelinde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarına dair güncel verileri de paylaştı. Açıklamasında “2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda, 910 kişi tutuklandı. 1006’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.” ifadelerini kullandı.

FETÖ’NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA DARBE

Operasyonların düzenlendiği iller şöyle sıralandı:

Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat.

Bu illerde yakalanan şüphelilerin, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurdukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle arandıkları belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasının sonunda şu mesajı verdi:

“Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.”