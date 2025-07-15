“Yakacağım dedi, yaktı!” Antalya’da uyuşturucu bağımlısı genç apartmanı ateşe verdi

Olay, Antalya’nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. 30 yaşındaki Fatih D., iddiaya göre madde etkisindeyken, annesi Selma D. ile yaşadığı dairede yangın çıkardı. Kısa sürede alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının ardından apartman dumanla kaplanırken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Apartman sakinleri ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

“YANDI EV, MAHVOLDU”

Yangını fark eden komşulardan Yadigar Çiçek, o sırada evde olmayan anne Selma D.’yi telefonla arayarak durumu şöyle aktardı: “Kızım, Fatih en sonunda evi yaktı anam. Polislere ben verdim numaranı. Söndürüyorlar. Yandı ev, mahvoldu. Doğalgazı falan kapattık. Milleti dışarıya tahliye ettik. Çok geçmiş olsun.”

“BİR HAFTADIR TEHDİT EDİYORDU”

Çiçek, Fatih D.’nin uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını ve madde kullandığını iddia etti. Genç adamın bir haftadır tehditlerde bulunduğunu belirten Çiçek şu ifadeleri kullandı: “Bu çocuğu yoldan nasıl olduysa bir senedir şaşırttılar. Bir senedir yazık madde kullanıyor. Ama bir haftadır da eşyaları koridora çıkardı. ‘Yakacağım yakacağım binayı yakacağım’ dedi. En sonunda işte evi yaktı. Yazık günah, binamız doğal gazlı. 15 hane var, 50-100 kişi yaşıyoruz.”

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, Fatih D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.